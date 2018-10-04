جامعة المنيا تستعد للاحتفال بالذكرى الـ45 على انتصار أكتوبر

بحث الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماعه بوكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء مجلس الجامعة "لشئون البيئة"، الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.



وأوضح أن هذا اليوم المجيد ستظل ذكراه علامة مضيئة في تاريخ مصر، ليكون رسالة للأجيال القادمة ومثالًا يحتذى به في الإصرار والتضحية التي قدمتها الأجيال السالفة من أجل الحفاظ على تراب وكرامة الوطن، وذلك بتداول اقتراحات أعضاء المجلس لإحداث مجموعة من الفعاليات والندوات المتميزة لطلاب الجامعة، بالإضافة للفعاليات التي تقدمها الجامعة بالتنسيق مع جميع الكليات والتي تشمل حفلًا لتكريم أسر الشهداء وزيارة لمطار المنيا الحربي واحتفالية غنائية رياضية كبري بقاعة الفنون والآداب والمؤتمرات.



وناقش الاجتماع سبل تفعيل التعاون القائم بين الجامعة ووزارة البيئة والذي أثمر عن مجموعة من الأسابيع البيئية المتميزة والتي شارك فيها الطلاب في تطوير ونظافة وتشجير الجامعة وبعض القرى، موصيًا المجلس بتقديم خطة مفصّلة للتوسع في هذا التعاون لخدمة الطلاب.



واستعرض المجلس دراسة لمقترح لتنظيم مؤتمر تحت عنوان "نحو إستراتيجية فاعلة لتحقيق التعاون بين الجامعات المصرية ودول حوض النيل" لتطوير آليات التعاون بين الحكومات وشعوب هذه الدول، مع ضرورة تشجيع المؤسسات المختلفة في هذه الدول للتعاون المتكامل.