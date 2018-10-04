السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات.. ومليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية.. أبرز ما تناولته برامج التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.
صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:
شاهد.. السيسى يضع إكليلا الزهور على قبر السادات
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مليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية
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الكهرباء: تركيب 5.8 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية
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الصحة: توجيهات رئاسية بزيادة نقاط الفحص في أماكن المشروعات القومية
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الأقباط وقيادات الكنيسة يلقون نظرة الوداع على الأنبا بيشوي
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خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل مشاركة شكرى فى اجتماع التيكاد
شاهد.. استمرار سلسلة إزالة العقارات المخالفة بالجيزة
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أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات الاجنبية والذهب في الأسواق اليوم
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مرور الجيزة: إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري
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تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس
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صدى البلد يرصد أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:
شاهد.. السيسى يضع إكليلا الزهور على قبر السادات
.
مليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية
.
الكهرباء: تركيب 5.8 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية
.
الصحة: توجيهات رئاسية بزيادة نقاط الفحص في أماكن المشروعات القومية
.
الأقباط وقيادات الكنيسة يلقون نظرة الوداع على الأنبا بيشوي
.
خبير علاقات دولية يكشف تفاصيل مشاركة شكرى فى اجتماع التيكاد
شاهد.. استمرار سلسلة إزالة العقارات المخالفة بالجيزة
.
أسعار الخضراوات والفاكهة والعملات الاجنبية والذهب في الأسواق اليوم
.
مرور الجيزة: إغلاق نفق القومية العربية أسفل الطريق الدائري
.
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس
.