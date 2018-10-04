ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعرفي علي موضة ماكياج 2018 لإطلالات جريئة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
ريهام قدري
قالت تانيا جوهرجي خبيرة التجميل اللبنانية إن موضة المكياج تتغير على حسب الفصل والطقس والأجواء التى يفرضها علينا، فلا يمكن أن نتمسك بألوان مكياج الصيف بفصل الشتاء ولا بألوان الربيع فى فصل الخريف، فكل فصول السنة لها طابع وسمات معينة فى المكياج.

وأكدت جوهرجي فى حوار لها لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد البنيات والمكياج المائل للتراب الخالى من اللمعة يعد من أبرز أنواع المكياج المستخدمة فى فصل الخريف.

وأوضحت جوهرجي أن الألوان الداكنة مثل النبيتى والموف الغامق ستستمر فى فصل الخريف والشتاء وهى صالحة لصاحبات البشرة البيضاء والسمراء فى نفس الوقت.

ترشيحاتنا

نيمار يتجاهل محمد صلاح فى ترشيحات جائزة أفضل لاعب فى العالم

تعليق ناري من خالد بيومي على فييرا مدرب الإسماعيلي الجديد

حكاية 16 بطلا خلعوا الزى الرياضى وشاركوا في حرب أكتوبر

أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا إلا في حالة واحدة

الطب البيطري بمطروح تحذر: لا تستقبلوا الأغنام من ليبيا

وقف معاش الضمان الاجتماعى لـ 30 ألف أسرة بقنا.. فيديو

فاروق فلوكس يكشف حقيقة زواج نجله من هنا شيحا

انتحار فتاة عقب زواجها بـ 10 أيام فى مصر القديمة

حكاية كراسة ابنة الجمسي.. احتوت على خطة حرب أكتوبر

النجم التونسي زبير بية يعلن لـ صدى البلد عودته للملاعب

بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر

طبيب يخوض امتحانا بدلا من طالب خليجي لتكرار رسوبه 7 سنوات في الجراحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مشروع وظيفتك جنب بيتك
محافظ الدقهلية: القضاء على أزمة القمامة باتباع نظام ثابت وسليم
محافظ الدقهلية: نسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطن وتذليل عقبات الوصول للمسئول
المعارضة الإيرانية تكشف نشاطات طهران الإرهابية وتطالب بقرارات حاسمة
نصر سالم: تغلبنا على العدو الإسرائيلي بإمكانات أقل والإيمان بالله

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟