تعرفي علي موضة ماكياج 2018 لإطلالات جريئة

قالت تانيا جوهرجي خبيرة التجميل اللبنانية إن موضة المكياج تتغير على حسب الفصل والطقس والأجواء التى يفرضها علينا، فلا يمكن أن نتمسك بألوان مكياج الصيف بفصل الشتاء ولا بألوان الربيع فى فصل الخريف، فكل فصول السنة لها طابع وسمات معينة فى المكياج.



وأكدت جوهرجي فى حوار لها لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد البنيات والمكياج المائل للتراب الخالى من اللمعة يعد من أبرز أنواع المكياج المستخدمة فى فصل الخريف.



وأوضحت جوهرجي أن الألوان الداكنة مثل النبيتى والموف الغامق ستستمر فى فصل الخريف والشتاء وهى صالحة لصاحبات البشرة البيضاء والسمراء فى نفس الوقت.