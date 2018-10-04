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إحالة مدير مدرسة بالخانكة للتحقيق لسوء النظافة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:00 م
احالة مدير مدرسة
احالة مدير مدرسة بالخانكة للتحقيق بسبب سوء النظافة
إبراهيم الهوارى
قرر صلاح الدين محروس احالة مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية إدارة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة للتحقيق بسبب سوء الحالة والنظافة وارتفاع نسبة الغياب بين المدرسين وعدم تنظيم مقاعد الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة مدير الإدارة يرافقه عصام نايل مدير التعليم الابتدائي بالإدارة حيث تلاحظ سوء حال النظافة بالمدرسة وعدم ترتيب المقاعد بالفصول.

وقرر إحالة إدارة المدرسة للتحقيق مع منحهم فرصة أسبوع لتلافي السلبيات مشددا أنه سيقوم بجولة أخرى على المدرسة للتأكد من إزالة كل الملاحظات.

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