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أخبار البلد

معيط يلتقي السفراء المنقولين للعمل في البعثات الدبلوماسية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:59 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
التقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، السفراء المنقولين للعمل على رأس البعثات الدبلوماسية في الخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

استهل الوزير معيط اللقاء بتهنئة السفراء بتعيينهم كرؤساء للبعثات الدبلوماسية في الخارج بموجب قرار رئيس الجمهورية الصادر في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى الدور الوطني الذي يضطلع به سفراء مصر في الخارج من أجل حماية المصالح المصرية، والدفاع عن القضايا المختلفة للبلاد، فضلًا عن تمثيل بلادهم بصورة تعكس تاريخ مصر العريق وتلبي تطلعات أبناء الشعب المصري في مختلف المجالات.

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء تطورات أداء الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مختلف الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية لتحسين أوضاع الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير لتخفيف عبء الإصلاح عن المواطنين، وبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين، فضلًا عن تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تطرق وزير المالية في حديثه إلى دور سفراء مصر بالخارج، الذين يقع على عاتقهم مسئولية توطيد علاقات مصر مع دول العالم، فضلًا عن توضيح صورة مصر الحقيقية، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح، منوهًا إلى الدور الهام الذي من الممكن أن تضطلع به البعثات الدبلوماسية في الخارج في التواصل مع المستثمرين وصناع القرار في مختلف المجالات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن بحث أوجه التعاون مع كافة الدول، والعمل على تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواقها.

وفي نهاية اللقاء، دار نقاش مفتوح بين وزير المالية والسفراء حول التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد الدولي والأسواق الناشئة بصفة خاصة، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، فضلًا عن السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة لتخفيف آثار تلك التقلبات في سبيل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي.

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