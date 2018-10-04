في اليوم العالمي للحيوانات.. تعرف على أبرز أعمال فنية أظهرتها.. كنغر حبنا الأحدث.. و4 في مهمة رسمية الأشهر

أحمد زكي يستعين بـ 4 حيوانات في فيلمه الشهير

رامز جلال يستعين بالكنغر قبل عامين



كنغر حبنا



هو أحدث الأفلام التي يظهر فيها حيوان كشخصية تؤثر في الأحداث، وهو فيلم كوميدي تم عرضه بالسينمات عام 2016، وتدور أحداثه حول شاب يعمل بإحدى شركات الشحن (رامز جلال) الذي يُكلف باستقبال تماثيل لحيوان الكنغر، ولكن يتم استبدال هذه التماثيل بحيوانات كنغر حقيقية، فتتحول مهمته إلى رعاية حيوان الكنغر بمساعدة طبيبة بيطرية.



ويشارك في بطولة الفيلم رامز جلال، سارة سلامة، إدوارد، حسن حسني، ومعتز التوني، بيومي فؤاد، وداوود حسين، ومن تأليف لؤي السيد، و إنتاج وليد صبري.



"الشموع السوداء" إنتاج عام 1962



هو فيلم درامي إنتاج عام 1962 مأخوذ عن قصة وسيناريو وحوار وإخراج عز الدين ذو الفقار، حيث قام ببطولته صالح سليم ونجاة الصغيرة وأمينة رزق وفؤاد المهندس، حيث جسدت قصة الفيلم دور الحيوان في حياة صاحبه، وهذا ما ظهر في العلاقة الوطيدة التي كانت بين بطل العمل أحمد (صالح سليم) وبين كلبه "روكي" الذي كان بمثابة صديقه الوفي الأمين والذي كان رفيقا له في كل تحركاته، بل كان هو العين التي يبصر بها، حيث كان كفيفا، حتى أنه كان المرشد الأول عن آثار الجريمة الذي كشفت عن المجرم الحقيقي وراء ارتكاب جريمة قتل شقيقه والتي اتهمت فيها حبيبته إيمان التي جسدت دورها الفنان نجاة الصغيرة، وبالتالي أظهر المخرج الدور الحيوي للحيوان لدى صاحبه.



"أربعة في مهمة رسمية" إنتاج عام 1987



الفيلم بطولة كوكبة من صناع السينما المصرية، منهم أحمد زكي ونورا ونجاح الموجي قام بإخراجه المخرج علي عبد الخالق، وتدور أحداثه حول موظف يحلم بحياة متجددة ويطمح في تغيير روتين حياته ويؤمنها ماديا في نفس الوقت بعدما أعيته الحياة الراكدة في مجتمع الصعيد المتحجر في عاداته وتقاليده.



ومع هذا الفكر يجد نفسه أمام تجربة صدامية أخرى مع الروتين، وذلك من خلال قيامه بمهمة رسمية للمصلحة الحكومية التي يعمل بها، وهي تسليم تركة إلى بيت المال بالقاهرة تتكون من "حمار وقرد ومعزة"، وهنا يجسد الكاتب مدى المعاناة التي تحملها البطل في المعاملة مع هذه الحيوانات، والتي أظهرها في شكل كوميدي عكست صداقة وعلاقة حميمية نشأت بين البطل وهذه الحيوانات لدرجة أنه اعتبرهم شركاءً له في تلك المهمة الرسمية التي كلف بها.



"أيام عمرنا" إنتاج عام 2005



الفيلم للمخرج عثمان أبولبن مأخوذ عن قصة الكاتب أحمد البيه، حيث دارت قصته حول "ندى" الفتاة العائدة من الخارج، والتي جسدت شخصيتها الفنانة منى زكي وتلتقي بصديقها خالد الذي جسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان الذي يريد أن يسافر للخارج لأنه يعاني من البطالة، وهناك يلتقيان في إسطبل الخيل التابع له ويقع الحب بينهما من أول نظرة.



هنا جسد المخرج "إسطبل الخيل" بما يحتويه من عدد من الأحصنة وجعله مكانا شاهدا على بداية قصة حب رومانسية بين بطلي العمل وكشف عن مدى العلاقة بين بطل العمل (مصطفي شعبان) وبين الأحصنة، حيث ربطت بينهما علاقة صداقة قوية فهو يفضي لأحدهما (حصانه الخاص) عن أسراره وعما يجيش به صدره من أجل حبيبته، وبالتالي فقد أظهر الفيلم مدى أهمية وجود "الحيوان" كصديق وفي في حياة صاحبه.

يوافق يوم 4 أكتوبر من كل عام، الذكرى السنوية لليوم العالمي للحيوانات، والذي يهدف إلى تحسين رعاية الحيوان في العالم وتحسين نظرة البشر لها في كل البلدان، ولعب الفن دورًا هامًا في توصيل هذه الرسالة، من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية التي أظهرت الحيوانات عبر الأحداث."صدى البلد" يرصد من خلال التقرير التالي أهم الأعمال الفنية التي رصدت صورة "الحيوان" على الشاشة المصرية.