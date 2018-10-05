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القاهرة تكشر عن أنيابها للعقارات المخالفة والإشغالات.. تنفيذ 1700 قرار إزالة وتحرير 604 محاضر في 3 أيام .. والمحافظ: حملات صباحية ومسائية لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة وردع المخالفين بالقانون

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:59 ص
القاهرة تكشر عن أنيابها
القاهرة تكشر عن أنيابها للعقارات المخالفة والإشغالات
عبد العزيز جمال
محافظ القاهرة :
حملات مكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة يوميا
فرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين
نهدف للقضاء على بؤر الباعة الجائلين وتوفير البديل
وإزالة كافة التعديات بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة والمنشآت الحيوية

مدير شرطة المرافق :
ردعهم بالقانون بما يساهم فى إعادة الوجه الحضارى للعاصمة كما اعتدنا عليها 


أطلقت محافظة القاهرة حملة مكبرة على مدار 3 أيام متواصلة في معظم أحياء العاصمة بمناطقها الأربعة.

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 1700 إزالة إدارية وتحرير 266 محضر إشغال طريق و75 محضر تلوث بيئة و130 محضر إدارة بدون ترخيص ، وتحرير 111 محاضر بائع متجول وعدد 20 محضرا لعدم حمل شهادة صحية مع رفع 10 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة و9 عربات فول وإزالة 16 لافتة إعلانية و12 تاندة وفاترينة مختلفة الأشكال، ومصادرة 25 مركبة توك توك مخالفة و5 تروسيكل بدون لوحات وشملت الحملة أيضا تنفيذ 8 محاضر مخالفة شروط الترخيص ، وتم مصادرة الإشغالات وإيداعها بمخازن الأحياء والمرافق وإحالة المخالفين للنيابة المختصة ، وأخيرا تمكنت الحملات من استكمال تنفيذ اكثر من 19 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وإعادة غلق إدارى، وكذلك فتح وتشغيل 2 جراج بحى المعادى .

من جانبه أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بمواصلة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدى لها بكافة الاحياء مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

ومراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وأيضاَ حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع أوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات وذلك بهدف تسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية ، والعمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض الأساسى المنشأة من أجله وتحقيق التواجد الشرطي والأمنى والانضباط والنظام بالشارع القاهرى وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة.

كما طالب المحافظ بتركيز حملات نوعية مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتى تشهد إقبال سياحى ملحوظ بقلب القاهرة كمزارات، وكذلك بتطهير محيط جميع المنشئات الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق، موجهاَ بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة.

وصرح اللواء هشام أبو النصر مدير ادارة شرطة المرافق أن الحملات الميدانية لرفع الاشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع اشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة احياء مناطق القاهرة الاربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها فى فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهرى والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم فى اعادة الوجه الحضارى للعاصمة كما اعتدنا عليها .

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