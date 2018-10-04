آخر تصريحات للرئيس العراقي قبل ترك منصبه رسميا

أكد الرئيس العراقي السابق فؤاد معصوم على ضرورة إجراء تعديلات دستورية للمواد المثيرة للخلافات بين القوميات والأحزاب في البلاد، وذلك قبل مغادرة منصبه رسميا.



وقال معصوم في تصريحات نقلتها "العربية" السعودية إن: "صيغة دستورنا العراقي الذي كتب في وقت عصيب، تتميز بالتقدم والمتانة بشكل عام، بيد أن كل البلدان الديمقراطية حتى الأكثر تقدمًا احتاجت إلى أعوام طويلة للوصول إلى دساتير ضامنة للديمقراطية الحقيقية".



ودعا معصوم إلى "خطوات رصينة ودستورية" لإزالة كل مواطن الضعف في الدستور، لاسيما في أهم المواد المثيرة للخلافات وإزالة اللبس في الصياغات وتجنب اللغة الفضفاضة التي يمكن تفسيرها بأشكال شتى.



وكان قد صوت نحو 78% من العراقيين على الدستور الجديد خلال استفتاء شعبي شامل أجري في أكتوبر 2005، وذلك بعد عامين من تغيير النظام السياسي في العراق، في ظل ضغوط وظروف سياسية عصيبة، كانت بداية للاحتقان الطائفي والعرقي.



