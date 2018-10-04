ضبط مرتكبي سرقة معرض أدوات منزلية بالغربية.. فيديو

نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن الغربية، من القاء القبض على مرتكبى واقعة سرقة معرض أدوات منزلية بالمحلة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



البداية عندما، تلقى مركز شرطة المحلة بالغربية بلاغا من المواطن مهران م. س- صاحب معرض أدوات منزلية ومقيم بقرية البنوان، بإكتشافه سرقة 9 شاشات مختلفة الأنواع والأحجام من معرض الأدوات المنزلية خاصته الكائن بذات القرية عن طريق كسر الأقفال الخاصة بالمعرض.



على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية أسفرت عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: أحمد ف. م- 23 عام، حمادة أ. ع- 32 عاما، مقيمان بدائرة المركز.



وتبين أن المتهيمن كونوا فيما بينهما تشكيل عصابى تزعمه الأول تخصص فى حوادث سرقة المحلات التجارية مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما الأول فرد خرطوش،عتلة حديدية مستخدمة فى إرتكاب الواقعة سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.