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ديني

"البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
هنأ مجمع البحوث الإسلامية الشعبَ المصري العظيم والقيادة الحكيمة والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي أعادت لمصر سيناء الحبيبة، وسجل فيها أبطال القوات المسلحة مواقف بطولية مشرفة أثبتت قدرة المصريين على الصمود والحفاظ على أراضيهم وتأمين حدودهم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وما شهدته من بطولات رائعة تؤكد على الدور العظيم لقواتنا المسلحة في دحر المعتدين، والحفاظ على تراب هذا الوطن، كما أن تلك الانتصارات تشكل مصدر إلهام لأجيال الشباب ليعرفوا قيمة الوطن، وعظمة التضحيات التي بُذلت لأجل المحافظة عليه، لأن قضية وعي كل مواطن بالتحديات الراهنة من أهم القضايا التي تجعلنا نعيش حالة من التحدي والصمود والصبر حتى نحافظ على مصرنا الحبيبة.

وأضاف عفيفي أن الشعب المصري وقواته المسلحة ورجالها الأبطال وما قدموا من فداء لهذا الوطن العظيم على مرّ التاريخ يضربون أروع الأمثلة في التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة، لأجل الحفاظ على وطنهم، وتأمين مستقبل أبنائهم، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الذكرى العظيمة في استمرار العمل المشترك، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة والقوات المسلحة وقوات الشرطة وأجهزة الدولة المختلفة للعبور بمصرنا الغالية إلى الأمام، ومواجهة المخططات التي تسعى لكسر إرادة المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلي.

كما وجّه الأمين العام في هذه الذكرى المجيدة التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية جنودًا وضباطًا وقيادًة لما بذلته وتبذله من تضحيات مستمرة في الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

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