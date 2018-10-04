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حوادث

حملة أمنية مكبرة بالخانكة وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:14 م
صدى البلد
محمد صبري - رامى المهدي
شنت الأجهزرة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى مدينة الخانكة لضبط تجار المخدرات والهاربين من الأحكام وحائزى السلاح النارى.

وأسفرت الحملة عن ضبط، كمية كبيرة من المواد المخدرة الحشيش، وحائزي الأسلحة النارية، وتجار المخدرات.

جاء ذلك تحت تعليمات مساعد الوزير لقطاع أمن القليوبية، بشن حملات مكبرة بنطاق المديريات تستهدف مكافحة الجرائم بشتى صورها لتحقيق الانتشار الأمنى وفرض السيطرة الأمنية والانضباط للشارع.

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