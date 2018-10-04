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برلمان

نائب: توفير قاعدة بيانات دقيقة هو السبيل لوصول الدعم لمستحقيه

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:56 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون، ببروتوكول التعاون الذي تم توقعيه بين وزارة التموين مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بشأن بطاقات التموين، قائلا إن هذه خطوة مهمة من أجل توصيل الدعم إلي مستحقيه، حيث إن المعيار الوحيد لإيصال الدعم لمستحقيه، تعتمد علي توافر قاعدة بيانات يتم من خلالها تحديد من هم المستحقين الفعليين للدعم.

وأضاف بركات فى بيان صحفى له أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لحماية الفقراء وتخفيف العبء عن محدودي الدخل بدعم السلع والخدمات الأساسية، مما يساعد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار السياسي، غير أن عدم وجود قاعدة بيانات بمستحقي الدعم تسبب في أن قدرا كبيرا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه ويتسرب لغير مستحقيه، ويؤدي ذلك إلى عدم العدالة الاجتماعية، وتزايد الإنفاق العام، وانخفاض الإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن دعم التموين تضاعف ويستفيد منه عدد كبير يزيد على 80 مليون مواطن سواء من المقررات التموينية أو من الخبز، وأنه يجب التحول إلى الدعم النقدى سواء المشروط أو غير المشروط لأنه السبيل الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين، خاصة أن الدعم النقدى يضمن وصول قيمة الدعم كاملا لجيب المواطن، أما الدعم العينى فيتسرب نحو 60% من قيمته للوسطاء والتجار وغيرهم.

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