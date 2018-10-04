محافظ البحر الأحمر يستقبل القنصل الفرنسي لبحث زيادة أعداد السائحين

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم بديوان عام المحافظة القنصل العام الفرنسي بالقاهرة " فرانسوا بوجو" وذلك لمناقشة توطيد العلاقات بين البلدين، وزيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمحافظة البحر الأحمر والتوسع للانتشار خلال بلدان العالم حتى لا تقتصر السياحة فى المحافظة على جنسيات محددة.



فى بداية اللقاء رحب المحافظ بزيارة القنصل لمدينة الغردقة, مؤكدا مدى العلاقة القوية التى تتسم بها كل من مصر وفرنسا منذ قديم الأزل، ثم استعرض عبدالله مدى إمكانيات المحافظة التي تؤهلها إلى جذب المزيد من السائحين من مختلف بلدان العالم للاستمتاع بأفضل طقس دافئ لا تتمتع به دول أوروبا التي تمكنهم من الاستمتاع بالبحر ودفئ الشمس فى جميع فصول السنة.



كما تحدث عبدالله عن إحصائيات أعداد السائحين الفرنسيين خلال الفترات السابقة متمنيا مضاعفة الأعداد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن السائحين الفرنسيين من أوائل السائحين الذين جاءوا إلى مصر.



ومن جانبه فقد أعرب القنصل عن شكره وتقديره للمحافظ على حفاوة الترحيب والاستقبال, مؤكدا قوة العلاقة المصرية الفرنسية ومتمنيا زيادة أعداد السائحين الفرنسيين لمدينة الغردقة, مشيرا إلى أن الجالية الفرنسية التي تقيم بمدينة الغردقة, سعيدة جدا بوجودها على أرض المدينة بفضل ما تقدمة المحافظة لكافة المقيمين على أرضها.



وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء درع المحافظ تعبيرا عن سعادته بالزيارة وما سيترتب عليها من تطور في العلاقات المصرية الفرنسية.