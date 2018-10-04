البرلمان يخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة مزارعى القطن

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ارسل مذكرة لجنة الزراعة بشأن أزمة مزارعى القطن، الى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لسرعة التدخل وحل الازمة التي يعانى منها المزارعون حاليا، ولانقاذ زراعة القطن المصرى.



وأضاف الحصرى في تصريح للمحررين البرلمانيين، ان الازمة تتلخص في تراجع الحكومة حاليا عن قرارها الصادر في نهاية شهر فبراير الماضى، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان ٢٧٠٠ للقنطار جنيه لوجه بحرى و٢٥٠٠ جنيه للقنطار بوجه قبلى، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر اعلى من ذلك.



وتابع الحصرى، ان الفلاحين زرعوا القطن هذا العام، بعد صدور قرار الحكومة، الا انهم فوجئوا بعدم استلام الحكومة للقطن، مشيرا الى ان تلك الازمة تؤدى الى ثلاث مشكلات، فقد الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة، بالإضافة الى ان الحكومة ساعدت بذلك التجار في استغلال المزارعين بشراء القطن منهم بسعر اقل من السعر المعلن من قبل، حيث يعرض التجار شراء قنطار القطن على ٢٣٠٠ واقل من ذلك، ليقوموا بتخزينه حتى تفتح الحكومة باب التوريد بعد ذلك ، ليستفيد التجار فقط الذين خزنوا القطن.



وأضاف وكيل لجنة الزراعة، أيضا تلك الازمة، تؤكد تعارض سياسات الدولة، حيث تتعارض مع خطة الدولة لزيادة مساحات القطن، مشيرا الى ان بعد نجاح تحقيق زيادة في مساحات القطن من ١٠٠ الف فدان حتى ٣٣٨ الف فدان، والتطلع للوصول الى نحو ٥٠٠ الف فدان في قرابة ٢٠٢٠ ، حيث ان عدم استلام الحكومة حاليا للقطن، سيجعل الفلاح يتراجع عن زراعة القطن في العام المقبل، ويتجه الى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات، وهو ما سينتج عنه ازمة أخرى في مياه الرى.



وانتقد وكيل اللجنة، عدم التنسيق الوزاري في تلك الازمة، موضحا ان وزير الزراعة ابلغ النواب في لقاء معهم، ان ذلك الموضوع ليس تابعا له، وانما تابعا لوزير قطاع الاعمال، الذى تتبعه شركات حليج الاقطان.



ودعا الحصرى، لتوحيد سياسات الدولة، واستغلال القطن المصرى، الذى يعد سلعة استراتيجية مطلوبة عالميا، مطالبا مكاتب التمثيل التجارى بالخارج ببذل جهود في فتح منافذ للقطن المصرى واعادته لعرشه السابق.



وطالب الحصرى، رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لحل الازمة انقاذ الفلاح المصرى باستلام القطن وفقا للقرار، وإستعادة عرش القطن المصرى.

