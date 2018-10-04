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برلمان

المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:09 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
فريدة محمد و أمينة الدسوقى
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي،والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال في بيان صادر عن الحزب : نستقبل الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، نتذكر رجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل حفظ بلادهم ، وارتضوا أن تدفن أجسادهم فداء لتراب هذا الوطن، لتكون حائط صد أمام العدو ولكي يعيش أبناؤه أحرارا.

وأضاف أن القوات المسلحة أعطت ومازالت تعطي بجنودها وقادتها الحكيمة ، فهم يواصلون التصدي للإرهاب الخسيس الذي يريد هدم البلاد وخرابها ، مؤكدا على اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة وجيشه للقضاء نهائيا على الإرهاب.

وتابع رئيس "المصريين الأحرار" : أن بلادنا تشهد خطوات جادة نحو البناء والتنمية ، وندعو الله يكمل هذه الخطوات ويكللها بالنجاح ، وندعو الشعب المصري بكل فئاته من أفراد ومؤسسات لمزيد من العمل والكفاح من أجل تقدم بلادنا و رفعتها.

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