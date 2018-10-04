بروتوكول تعاون بين جامعة العريش والإذاعة المحلية بسيناء

وقعت جامعة العريش بروتوكول تعاون مع إذاعة شمال سيناء المحلية لتغطية الفعاليات والأنشطة الطلابية والبحثية بالجامعة للعام الجامعي 2018 /2019.



وقع البروتوكول الدكتور حبش النادي رئيس الجامعة وايمن الأهتم مدير عام الإذاعة ، ويحقق البروتوكول استمرارًا التعاون الوثيق والمستمر بين اذاعة شمال سيناء وجامعة العريش دعما لرسالة الإعلام والجامعة فى خدمة المجتمع حيث سيبدأ تنفيذ البروتوكول بتغطية احتفالات الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر.



وأجرى المذيع علي سالم لقاء على الهواء مباشرة مع ا.د حبش النادى تضمن التوسعات التي تجري حاليا داخل الحرم الجامعي بضاحية السلام ووضع حجر الأساس لفرع مكتبة الاسكندرية والتعيينات بالجامعة وإعفاء أبناء الشهداء والمصابين وذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات وكذلك طلاب مركزى الشيخ زويد ورفح من مصروفات الإقامة بالمدينة الجامعية.