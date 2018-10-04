تغريم المصري لتجاوزات جماهيره في مباراة الجيش

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بقرار لجنة مسابقات القسم الأول بتوقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على النادي المصري.



جاء ذلك بعد التجاوزات التي قامت بها جماهيره بمباراة المصري وطلائع الجيش التي جرت الجمعة الماضية على ستاد الجيش ببرج العرب والتي ذكرها مراقب المباراة في تقريره والذي أشار إلى قيام الجماهير بتوجيه السباب الجماعي وقذف الزجاجات على حكم المباراة.