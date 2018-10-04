المغازي: المهارات والكفاءات مقياس تولي الشباب للمناصب

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء السابق، علي أن تمكين الشباب في مصر يكمن في ذوي المهارات والكفاءات، معقبا: «العبرة في تولي المنصب العام هو الكفاءة، لو لقيت الكفاءة في شاب يبقي كدا جمعت بين الكفاءة والنشاط والحيوية».



وأضاف "المغازي"، خلال لقاءه ببرنامج "نهاية الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "دريم"،: «الرئيس السيسي في اختياراته الأخيرة عمل توليفة ما بين الخبرة المتمثلة في بعض المحافظين وبين الشباب»، لافتا: «أما يكون فيه خبرة مع مجموعة من الشباب دا هيمعمل ناتج كويس».



ونوه معاون رئيس الوزراء السابق، بأهمية تشكيل مجموعة سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء تكون مهمتها الأساسية مساعدة الشباب الذين تم تمكينهم في الفترة الأخيرة خاصة نواب المحافظين وتذليل المصاعب التي تواجههم.

