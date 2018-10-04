ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:34 م
استدعاء فرق مبادرة
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة
جمالات الدمنهورى
أمر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستدعاء أحد مراكز الطبى لفيروس سى، والفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بدمنهور، لمبنى ديوان عام المحافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لموظفي الديوان العام، من خلال عدد 2 فريق، يضم كل فريق طبيبًا، ومشرف تمريض، ومدخل بيانات.

وشدد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير وسائل الانتقال لهم، وتضافر جميع الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، على أرض المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين. 

ويواصل أهالى البحيرة توافدهم على مبادرة "الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية" لإجراء الفحوص الطبية  فى 408 مراكز فى 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال فريق 1446 فريقا طبيا يضم 14 ألفا و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين
استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين

ترشيحاتنا

آخر تصريحات للرئيس العراقي قبل ترك منصبه رسميا

أبرزها السرطان.. 6 أمراض يسببها اللانشون

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

جودي دينش: قالوا إن وجهي لا يصلح للسينما

شاهد ... ميدو بصحبة والدته بيخت في البحر

إصابة مهاجم إنبى بالرباط الصليبى

نائب ترامب يوجه أقوى تحذير للصين

مقدمة ميلانيا ترامب تصل مطار القاهرة استعدادا لزيارتها

موعد مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ32 من كأس مصر

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

غضب الجهاز الفنى بـ الأهلى من بعض اللاعبين بسبب وفاق سطيف

استقبال شعبى لـ الزمالك فى السعودية قبل مواجهة الهلال على كأس الرئيس السيسى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

فيديو

البرلمان: إنجاز القوانين معقد ويشبه صناعة الطائرات.. فيديو
وزيرة التخطيط: البنك الإسلامي للتنمية يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصرى
البنك الإسلامي للتنمية يهنئ الرئيس السيسي على الإصلاحات الاقتصادية
خبير: حل أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب جهودا أوروبية مشتركة.. فيديو
رئيس البنك الإسلامى للتنمية: ملتزمون بدعم الاقتصاد المصرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟