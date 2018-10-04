استدعاء فرق مبادرة فيروس سي بديوان عام البحيرة للكشف على الموظفين

أمر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستدعاء أحد مراكز الطبى لفيروس سى، والفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بدمنهور، لمبنى ديوان عام المحافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لموظفي الديوان العام، من خلال عدد 2 فريق، يضم كل فريق طبيبًا، ومشرف تمريض، ومدخل بيانات.



وشدد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير وسائل الانتقال لهم، وتضافر جميع الجهود لإنجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، على أرض المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين.



ويواصل أهالى البحيرة توافدهم على مبادرة "الحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية" لإجراء الفحوص الطبية فى 408 مراكز فى 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال فريق 1446 فريقا طبيا يضم 14 ألفا و460 من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.