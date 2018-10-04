انضمام الإعلامي علاء الوتيدي لعضوية حزب الوفد

صرح الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، بانضمام الاعلامي علاء الوتيدي المنسق العام لقناة الاهلي ومدير برامج on سبورت الرياضية إلى حزب الوفد.



وقال "الوتيدي": إنه شرف كبير له ولعائلته ذات الاصول الممتدة في المنصورة والتي تصل الى 13 ألف فرد معظمها يخدم الوطن في القوات المسلحة والشرطة، وإنني السياسي والإعلامي الوحيد في العائلة حيث كنت في حملة الرئيس السيسي الإنتخابية.



وأكد الإعلامي الشهير أن له طموحا سياسيا كبيرا ويرى إنه سيبدأ تحقيق هذا الطموح من خلال إنضمامه لحزب الوفد العريق الذي يحترمه ويقدره مثل جميع شعب مصر الذي يعرف تاريخ وقيمة حزب الوفد العريق، صاحب التاريخ الوطني المشرف الذي يمتد إلى مائة عام.



وأشار إلى أنه تشرف بمعرفة المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد لانه من أكبر القامات السياسية والقانونية وله رؤية أدبية وإجتماعية وفنية، وانه يشرفني أن أكون أحد أعضاء حزب الوفد العريق وأكون تحت قيادة هذه الشخصية العظيمة والحكيمة، وأرى أن سينتقل هذه النقلة ستكون من خلال انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية القادمة.



ورحب المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد بانضمامه وأكد أن التزايد المستمر منذ رئاسته للحزب لقامات وطنية مثل الإعلامي الشهير علاء الوتيدي تؤكد أن حزب الوفد صاحب التاريخ والمواقف الوطنية كمدافع طيلة مسيرته التي تمتد الى مائة عام عن الدولة المصرية والمواطن المصري والحريات والحقوق العامة والديمقراطية وسيكون دائما بمبادئه وثوابته مدافعا عن الوطن والمواطن.