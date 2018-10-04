البنك الإسلامي للتنمية يهنئ الرئيس السيسي على الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تتمتع بكل العوامل التى تجعلها مركزا إقليميا لخدمة 6 دول فى المنطقة لذلك قرر مجلس إدارة البنك الاسلامى أن تكون مصر مركزا اقليميا من الـ 11 مركزا اقليميا التى أسسها البنك لخدمة الدول الأعضاء.



ووجه حجار خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى قائلا:" أهنئ بهذه المناسبة الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة أعياد انتصار 6 أكتوبر، واهنئ الشعب المصرى بقيادة الرئيس للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر".



وأكد حجاز أن البنك الإسلامى ملتزم بدعم جهود الحكومة المصرية فى خطط التنمية وتحسين الأحوال المعيشية وخلق فرص عمل للشباب وفتح أسواق جديدة وتشجيع الشباب التى يقودها الرئيس السيسى.