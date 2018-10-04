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أخبار العالم

زاخاروفا: تصرفات واشنطن ضد بكين محبطة ولا تليق بقوة عظمى

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:12 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين محبطة، مشيرة إلى أن أمريكا لا تستحق لقب قوة عظمى.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، تعليقا على اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس للصين بالتدخل في الشئون الداخلية الأمريكية: "إن ما يحدث من جانب واشنطن ضد الصين شيء محبط جدا، وهذا التصرف لا يليق بقوة عظمى".

وأضافت: "أن الدور الذي تسعى إليه واشنطن يتعلق بالحرب التجارية ضد الصين، ويتعلق أيضا بالتصريحات الأمريكية الحالية حول الهجمات الإلكترونية"، مؤكدة أن كل هذه التصرفات غير لائقة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس قد أعلن في وقت سابق أن محاولات روسيا للتدخل في شئون بلاده تبدو ضئيلة جدا إلى حدّ التلاشي إذا ما قورنت بما تفعله الصين في طول البلاد وعرضها.

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