ليبرمان يأمر برفع درجة التأهب القصوى في الجيش الإسرائيلي

أصدر وزير الحرب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، أوامر للجيش بأن يكون على أعلى درجات التأهب عن الجبهة مع قطاع غزة.



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أنه أصدر أوامر بنشر عدد من بطاريات صواريخ القبة الحديدية في المنطقة، كجزء من الاستعدادات الإسرائيلية لأي سيناريو على جبهة غزة.



وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، جادي ايزنكوت، أصدر في وقت سابق، أوامر بتعزيز التواجد العسكري على نطاق الجبهة الجنوبية، في ضوء استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، إن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، محذرا من تدهور الأوضاع في القطاع، متهما حماس والسلطة الفلسطينية بأنها وراء المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في القطاع.