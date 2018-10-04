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رئيس البنك الإسلامى للتنمية: ملتزمون بدعم الاقتصاد المصرى

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:23 م
الدكتور بندر حجار
الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
أسامة علي
قال الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن مصر تتمتع بكل العوامل التى يجعلها مركز إقليمي لخدمة 6 دول فى المنطقة لذلك قررت مجلس إدارة البنك الإسلامى أن تكون مصر مركزا إقليميا من الـ11 مركزا الاقليميا التى أسسها البنك لخدمة الدول الأعضاء.

وأكد حجاز خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن البنك الإسلامى ملتزم بدعم جهود الحكومة المصرية فى خطط التنمية وتحسين الأحوال المعيشية وخلق فرص عمل للشباب وفتح أسواق جديدة وتشجيع الشباب التى يقودها الرئيس السيسى.

ووجه حجاز تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى قائلا: "أهنئ بهذه المناسبة الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة أعياد انتصار 6 أكتوبر، واهنئ الشعب المصرى بقيادة الرئيس للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر".

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