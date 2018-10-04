مقدمة ميلانيا ترامب تصل مطار القاهرة استعدادا لزيارتها

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، المقدمة الخاصة، بوصول السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقب وصولها خلال الساعات المقبلة في زيارة لمصر، ضمن جولتها لقارة إفريقيا أكتوبر الجاري والتي تشمل عدة دول .



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات وصول المقدمة عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



وكان وفد أمني أمريكي رفيع المستوي، تفقد على مدار اليومين الماضيين، مهبط مطار القاهرة الدولي، وكذلك صالات كبار الزوار والصالة المخصصة لاستقبال السيدة الأولى لأمريكا ميلانيا ترامب.



قالت مصادر مطلعة بالمطار ، إن الوفد الأمني الامريكي وصل لمبني الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم ، وتم عمل جولة امنية شاملة لهم، اطلع علي مراسم الاستقبال التي سوف يتم تنفيذها مع سيدة امريكا الاولي ، والأماكن المخصصة لها ، وكذلك علي خطوط السير التي سوف تسلكها زوجة الرئيس الامريكي والجولة التي تقوم بها عقب وصولها الي القاهرة .



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الإثنين الماضي ، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، التي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا ، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات، وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.