مصطفى بكري: الرئيس السيسي أجرى زيارات ميدانية للاحتفال بانتصارات أكتوبر

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن الرئيس السيسي أجرى مجموعة من الزيارات الميدانية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ45 على انتصارات أكتوبر.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" على فضائية صدي البلد، أن الرئيس السيسي زار ضريح الجندي المجهول بمدينة نصر، وقدم به إكليلا من الزهور، مضيفا أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حجازي رئيس أركان حرب وعدد من القادة العسكريين كانوا في استقبال الرئيس.



وأشار الإعلامي، إلي أن الرئيس وضع أكليلا من الزهور علي ضريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من ثم توجه إلي مسجد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.