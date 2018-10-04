زعيم المعارضة التركية يتنقد سياسية أردوغان الاقتصادية

هاجم زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الخميس، لجوء الرئيس رجب طيب أردوغان إلى شركة "McKinsey" الأمريكية، للحصول على استشارات اقتصادية تساعده في الخروج من الأزمة المالية الخانقة التي قاد البلاد إليها.



وانتقد الزعيم المعارض - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - سياسة أردوغان الاقتصادية، قائلا: "إنهم يديرون البلاد منذ 16 عاما، وها هي تركيا تواجه أزمة اقتصادية جديدة كما حدث في عام 2001"، مشيرا إلى أنه على تركيا ديون تبلغ مليارات الدولارات، بالإضافة إلى عجز مالي عملاق، وانخفاض مستمر في احتياطي البنك المركزي.



وبيَّن أوغلو أن تركيا ملتزمة بسداد نحو 26 مليار دولار حتى نهاية 2018، لافتا إلى أن العجز الجاري بلغ 12 مليار دولار، وأنه على تركيا توفير 38 مليار دولار، بينما يبلغ صافي الاحتياطي النقدي 28 مليار دولار.