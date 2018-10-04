ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير: حل أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب جهودا أوروبية مشتركة.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
توك شو
قال رمضان بن عمر خبير شؤون الهجرة لدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنهُ مُنذ سنة مضت، وتَحديدًا منذ صعود الحكومة الإيطالية الجديدة تَعالت الأصوات المُعادية للهجرة والمُهاجرين في الدول الأوروبية تجاه التضييق على وُصول المُهاجرين بصفة غير نظامية نحو الحدود الأوروبية، واُتخذت العديد منْ الإجراءات لمنع هؤلاء المهاجرين.

وأضاف بن عمر، خلال لقائهِ على شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم،: «شاهدنا الانتهاكات التي تَعرض لها المُهاجرون في ليبيا في طريق البر في تجاه السواحل الليبية كمرحلة أولى في الوقت الذي تواصلت فيه الانتهاكات والتضييقات التي تحدث أيضًا على سفن الإنقاذ للمهاجرين»، لافتًا إلى أنَّ حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط يتطلب جهودًا أوروبية مشتركة.

وتزايدت المخاوف على مصير آلاف المهاجرين الذين يعبرون المتوسط في اتجاه أوروبا مع غلق إيطاليا الموانئ أمام سفن إنقاذ المهاجرين، إضافة إلى تقليص عدد من الدول الأوروبية عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تسجيل أعلى معدل للوفيات في المتوسط خلال شهر واحد منذ عام 2012 في سبتمبر الماضي، وعقب القرار الإيطالي سجلت منظمات دولية وفاة أكثر من ألف وستمائة مهاجر منذ بداية العام الجاري.

ترشيحاتنا

ضرائب الإرهابيين على حدود تركيا توقف وكالتي إغاثة عن العمل في سوريا

وزير الشباب وهاني أبوريدة يناقشان حضور الجماهير لمباريات الدوري

الإسماعيلي يكشف أسباب وتفاصيل التعاقد مع فييرا

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

جودي دينش: قالوا إن وجهي لا يصلح للسينما

تركيا تستدعى السفير السعودي في أنقرة

صدمة كاملة أبو زكرى بعد إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

نيمار يتجاهل محمد صلاح فى ترشيحات جائزة أفضل لاعب فى العالم

باكستانية تكتب المصحف كاملا بالخياطة على القماش فى 31 عاما.. فيديو

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

تعليق ناري من خالد بيومي على فييرا مدرب الإسماعيلي الجديد

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث انفجار خزان مواد بترولية بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

فيديو

البرلمان: إنجاز القوانين معقد ويشبه صناعة الطائرات.. فيديو
وزيرة التخطيط: البنك الإسلامي للتنمية يمنح شهادة ثقة للاقتصاد المصرى
البنك الإسلامي للتنمية يهنئ الرئيس السيسي على الإصلاحات الاقتصادية
خبير: حل أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب جهودا أوروبية مشتركة.. فيديو
رئيس البنك الإسلامى للتنمية: ملتزمون بدعم الاقتصاد المصرى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟