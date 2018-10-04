خبير: حل أزمة الهجرة غير الشرعية يتطلب جهودا أوروبية مشتركة.. فيديو

قال رمضان بن عمر خبير شؤون الهجرة لدى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنهُ مُنذ سنة مضت، وتَحديدًا منذ صعود الحكومة الإيطالية الجديدة تَعالت الأصوات المُعادية للهجرة والمُهاجرين في الدول الأوروبية تجاه التضييق على وُصول المُهاجرين بصفة غير نظامية نحو الحدود الأوروبية، واُتخذت العديد منْ الإجراءات لمنع هؤلاء المهاجرين.



وأضاف بن عمر، خلال لقائهِ على شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم،: «شاهدنا الانتهاكات التي تَعرض لها المُهاجرون في ليبيا في طريق البر في تجاه السواحل الليبية كمرحلة أولى في الوقت الذي تواصلت فيه الانتهاكات والتضييقات التي تحدث أيضًا على سفن الإنقاذ للمهاجرين»، لافتًا إلى أنَّ حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط يتطلب جهودًا أوروبية مشتركة.



وتزايدت المخاوف على مصير آلاف المهاجرين الذين يعبرون المتوسط في اتجاه أوروبا مع غلق إيطاليا الموانئ أمام سفن إنقاذ المهاجرين، إضافة إلى تقليص عدد من الدول الأوروبية عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تسجيل أعلى معدل للوفيات في المتوسط خلال شهر واحد منذ عام 2012 في سبتمبر الماضي، وعقب القرار الإيطالي سجلت منظمات دولية وفاة أكثر من ألف وستمائة مهاجر منذ بداية العام الجاري.