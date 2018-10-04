توسك يستنكر تشبيه جيريمي هنت للاتحاد الأوروبي بالاتحاد السوفيتي

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن تعليق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت عن تصرف الاتحاد الأوروبي مثل الاتحاد السوفيتي كان "مهينًا".



وفي حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في بروكسل، أشار توسك إلى تصريحات هانت في خطاب ألقاه في مؤتمر المحافظين يوم الأحد الماضي، اتهم فيه زعماء الاتحاد الأوروبي بمحاولة تحويل الكتلة إلى سجن وتشبيه أفعالهم بأسلوب القمع السوفيتي.



وقال توسك -وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في نسختها الأوروبية- إن التعليق "غير حكيم بقدر ما هو مهين".. مضيفا أن "حقبة الاتحاد السوفيتي كانت تدور حول السجون ومعسكرات الاعتقال والحدود والجدران، والعنف ضد المواطنين والجيران، فيما يركز الاتحاد الأوروبي حول الحرية وحقوق الإنسان والازدهار والسلام والحياة بدون خوف. الأمر يتعلق بالديمقراطية والتعددية، قارة بلا حدود داخلية وجدران".



وتابع توسك "بصفتي رئيس المجلس الأوروبي، وشخصا قضيت نصف حياتي في الكتلة السوفيتية، أعرف ما أتحدث عنه". وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على هانت الاستقالة ، قال توسك: "هذه ليست مشكلتي".



يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية، مارجريت تشايناس، ردا على سؤال حول خطاب هانت : "أود أن أقول بكل احترام إننا سنستفيد جميعا، وخاصة وزراء الشؤون الخارجية من فتح كتاب التاريخ من وقت لآخر".