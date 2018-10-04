توتال إيجيبت تكشف أسباب انفجار مستودع مسطرد

قالت شركة توتال إيجيبت في بيان اليوم الخميس، إنه أثناء إحدى عمليات الصيانة، وقع حادث في الساعة 9:27 صباحًا في مستودع شركة توتال بمنطقة مسطرد.



وأضافت الشركة: بحسب المعلومات المتاحة حاليا، للأسف الشديد أسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة أربعة أشخاص يعملون مع مقاول لدى الشركة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، تمت السيطرة على تبعات الحادث وإخلاء المستودع ووقف عمليات التشغيل. وتم التنسيق مع الهيئة العامة للبترول من أجل الحصول على المنتجات من شركات أخرى لتجنب أي توقف في التوريد لمحطاتنا وعملائنا.



ويتم تفعيل كافة الأدوات والوسائل اللازمة حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتتقدم الشركة ببالغ مواساتها لعائلة الفقيد والمتضررين من هذا الحادث.