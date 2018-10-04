الخطيب في مران الأهلي بالتتش

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الاهلي على حضور مران فريق الكرة الاول بملعب التتش لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز امس الاول امام وفاق سطيف بهدفين مقابل لا شىء.



خاض الفريق الأحمر مباراة قوية أمام منافسه فريق وفاق سطيف الجزائري، التي أقيمت على استاد السلام حيث سجل أهداف مباراة الأهلي أمس كل من وليد سليمان وإسلام محارب بالشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



