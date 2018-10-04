بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر

غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة فريق كرة القدم فى نادي الزمالك، في طريقها الي المملكة العربية السعودية علي متن طائرة خاصة، لخوض لقاء مباراة السوبر المصري السعودي، المقرر لها السبت المقبل أمام فريق الهلال السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وضمت قائمة الفريق كلا من محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف وأحمد فتوح ومحمود عبد العاطى دونجا وحازم إمام ويوسف أوباما وايمن حفنى ومحمد حسن وأحمد مدبولى وعبد الله جمعة وإبراهيم حسن ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود عبد العزيز ومحمود حمدى الونش وفرجانى ساسي وكابونجو كاسونجو وحمدى النقاز وحميد أحداد ومصطفى فتحى وعمر السعيد وبهاء مجدى ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وطارق حامد ومحمد أحمد يوسف جمال ومحمد عبد السلام ومحمود حسن ومحمد حسن عبد الحفيظ.



كما ضمت بعثة الفريق كلا من إسماعيل يوسف واللواء علاء مقلد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.