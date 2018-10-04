المصري تحت سن 19 يتعادل مع النجوم على ملعبه ببورسعيد

تعادل فريق المصري تحت 19 عام بقيادة مديره الفني عبده بدرية مع ضيفه فريق النجوم بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب فرع النادي المصري الجديد بحي الضواحي.



انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني وضح تأثير المحاضرة الفنية للمدير الفني للمصري الكابتن عبده بدرية فضغط المصري منذ بداية الشوط وأسفر هذا الضغط المكثف عن الهدف المنتظر الذي أحرزه مصطفى أيمن في الدقيقة السابعة ليواصل المصري ضغطه ويهدر لاعبوه أكثر من فرصة خطرة دفع ثمنها الفريق بعدما نجح نجوم المستقبل في إحراز هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والعشرين ليعاود المصري هجومه المستمر وتلوح له أكثر من فرصة خطرة تضيع جميعها بسبب التسرع وسوء الحظ ليطلق الحكم صافرته بعدها معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



مثل المصري :محمد شحاته لحراسة المرمى ، محمد عبد الخالق ، كريم علاء ، ابراهيم الغنام ، محمد أنسي ، محمود عبد الواحد ، علي حمدي، أمير صابر، مصطفى أيمن ، عز الدين حسين ، محمود البيطار، التغييرات : محمد الجمل بدلًا من محمود البيطار ، أحمد صابر بدلًا من عز الدين حسين ، محمد الحناوي بدلًا من أمير صابر.



فيما يتكون الجهاز الفني من عبده بدرية مديرًا فنيًا، أحمد نبيه مدربًا، السيد المنصوري مدربًا للحراس، عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي، السيد الجراحي مديرًا اداريًا.