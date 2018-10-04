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فن

سوزان نجم الدين: روز فيلم واقعي.. فيديو وصور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
نورا نبيل
أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن فيلم روز مأخوذ من مسلسل شوق، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

وقالت: "الفيلم يتميز بالواقعية وطول مدته كان أمرا طبيعيا بسبب احداثه الكثيرة وهناك مشاهد تفجيرات نفذت بالفعل، وما لا يعرفه كثيرون ان الفيلم استغرق 150 يوما في تصويره".

وأضافت: "الفيلم لا يتحدث عن الخيانة التي حدثت بسوريا لكن نتحدث عن جزء من الدمار والمؤامرة التي حدثت بالشرق الاوسط".
سوزان نجم الدين: روز فيلم واقعي.. فيديو وصور
سوزان نجم الدين: روز فيلم واقعي.. فيديو وصور

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