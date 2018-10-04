سوزان نجم الدين: روز فيلم واقعي.. فيديو وصور

أكدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن فيلم روز مأخوذ من مسلسل شوق، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.



وقالت: "الفيلم يتميز بالواقعية وطول مدته كان أمرا طبيعيا بسبب احداثه الكثيرة وهناك مشاهد تفجيرات نفذت بالفعل، وما لا يعرفه كثيرون ان الفيلم استغرق 150 يوما في تصويره".



وأضافت: "الفيلم لا يتحدث عن الخيانة التي حدثت بسوريا لكن نتحدث عن جزء من الدمار والمؤامرة التي حدثت بالشرق الاوسط".