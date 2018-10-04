الهجمات الإلكترونية تعيد أجواء الحرب الباردة بين روسيا والغرب.. هولندا تطرد 4 مواطنين وأمريكا تتهم 7.. والمخاوف من العقوبات تدفع الروبل للهبوط

تيريزا ماي:
الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية
وزير الخارجية البريطاني:
وزير الخارجية البريطاني:
روسيا قد تواجه عقوبات
الجيش الروسي:
الجيش الروسي:
أمريكا تهددنا أمنيا بجمعها عينات بيولوجية لمواطنين روس
عادت أجواء الحرب الباردة مع تصاعدت حدة التوتر بين روسيا والغرب، الخميس، مع اتهام عدة دول غربية، موسكو بشن عمليات قرصنة إلكترونية على عشرات المؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وأدت تلك الاتهامات إلى انخفاض سعر الروبل وسط مخاطر العقوبات المتفاقمة، ووصل سعر اليورو إلى 77 روبل، وارتفع الدولار مقابل الروبل بمقدار 0.94 روبل ليصل إلى 66.82 روبل.
وعلى خلفية تلك الاتهامات، طردت هولندا 4 مواطنين روس تتهمهم بمحاولة اختراق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات لـ7 أشخاص قالت إنهم عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في شن عمليات اختراق إلكتروني في إطار "مؤامرة تخريبية" شملت مختلف أنحاء العالم.
وذكر مساعد النائب العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة العدل الأمريكية: "نعلن عن توجيه اتهامات لـ7 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بخرق عدد من القوانين الجنائية الأمريكية لتنفيذ أنشطة إلكترونية تخريبية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأشار ديميرس إلى أن هذه الاتهامات منسوبة لبعض "العملاء الروس، الذين عملوا على تنفيذ عملية سرية في لاهاي" وتم طردهم من هولندا، بالإضافة "إلى عدد من زملائهم في موسكو".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود أدلة دامغة مفادها أن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأعلن كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن محاولة روسيا المزعومة لتنفيذ هجمات عبر الإنترنت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُظهر أن الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية،
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن دول الحلف تدعو روسيا، إلى "وقف السلوك المتهور"، وأن الحلف سيرد على هذا الحادث بتدابير أمنية متزايدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن قلقه الشديد إزاء محاولة الهجوم الإلكتروني وقال إنه يعتبره عملا عدوانيا يقوض القانون الدولي والمؤسسات الدولية، حسبما جاء في بيان مشترك لرؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن قمة الاتحاد الأوروبي ستنظر في حالة الأمن السيبراني في 18 أكتوبر فيما يتعلق بمحاولة هجوم سيبراني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي المقابل، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات قراصنة من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية". وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي بأن اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية، هو هراء لا يدعمه أي دليل، ويذكرنا بأساليب الدعاية خلال الحرب الباردة، وقال سلوتسكي للصحفيين: "كل الاتهامات الموجهة من جانب هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تزعم وقوف روسيا خلف هجمات إلكترونية هي هراء آخر، لا يمكن اعتباره سوى استفزاز واسع النطاق. الهدف منها واحد، هو دعم أسطورة أن روسيا دولة معتدية تستخدم العنف لحل مشكلاتها الجيوسياسية والمحلية. مرة أخرى لا توجد أدلة وعلى ما يبدو، لن يقوم أحد بتقديمها"، وأشار سلوتسكي إلى أن "كل هذا يشير بشكل مؤلم إلى أساليب الدعاية خلال الحرب الباردة إبان الحقبة السوفيتية. إنه طريق مسدود ومدمر تماما".
وفي سياق متصل، صرح قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، بأن محاولات القوات الجوية الأمريكية لجمع عينات من المواد الحيوية للمواطنين الروس، من سكان شمال القوقاز منذ عامين، يدعو للتساؤل.
وقال كيريلوف: "العمل على جمع المواد البيولوجية من مواطني روسيا، ونقلها للخارج لأهداف غير معروفة يهدد أمن روسيا، وفقا لبيانات منظومة العقود الأمريكية، كانت هناك محاولة لجمع الأنسجة البيولوجية لمواطني روسيا في عام 2016".
وأشار كيريلوف إلى المراسلة التي جرت بين الجهة الطالبة والمنفذة، إذ سأل المنفذ المرجح إذا كانت المواد البيولوجية من أوكرانيا سيجري النظر فيها، وأجابه الطالب بالنفي، وقال: "جميع عينات الأنسجة البيولوجية والأحماض النووية يجب أن يتم الحصول عليها من مواطني روسيا الذين يعيشون في شمال القوقاز، وأن الحكومة الأمريكية لن تنظر في عينات من أوكرانيا".
عادت أجواء الحرب الباردة مع تصاعدت حدة التوتر بين روسيا والغرب، الخميس، مع اتهام عدة دول غربية، موسكو بشن عمليات قرصنة إلكترونية على عشرات المؤسسات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وأدت تلك الاتهامات إلى انخفاض سعر الروبل وسط مخاطر العقوبات المتفاقمة، ووصل سعر اليورو إلى 77 روبل، وارتفع الدولار مقابل الروبل بمقدار 0.94 روبل ليصل إلى 66.82 روبل.
وعلى خلفية تلك الاتهامات، طردت هولندا 4 مواطنين روس تتهمهم بمحاولة اختراق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات لـ7 أشخاص قالت إنهم عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بالتورط في شن عمليات اختراق إلكتروني في إطار "مؤامرة تخريبية" شملت مختلف أنحاء العالم.
وذكر مساعد النائب العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون ديميرس، في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة العدل الأمريكية: "نعلن عن توجيه اتهامات لـ7 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بخرق عدد من القوانين الجنائية الأمريكية لتنفيذ أنشطة إلكترونية تخريبية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".
وأشار ديميرس إلى أن هذه الاتهامات منسوبة لبعض "العملاء الروس، الذين عملوا على تنفيذ عملية سرية في لاهاي" وتم طردهم من هولندا، بالإضافة "إلى عدد من زملائهم في موسكو".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن روسيا قد تواجه عقوبات فيما يتعلق بـوجود أدلة دامغة مفادها أن روسيا حاولت القيام بهجوم قراصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأعلن كل من رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن محاولة روسيا المزعومة لتنفيذ هجمات عبر الإنترنت على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تُظهر أن الاستخبارات العسكرية الروسية تتجاهل القيم العالمية،
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن دول الحلف تدعو روسيا، إلى "وقف السلوك المتهور"، وأن الحلف سيرد على هذا الحادث بتدابير أمنية متزايدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بدوره عن قلقه الشديد إزاء محاولة الهجوم الإلكتروني وقال إنه يعتبره عملا عدوانيا يقوض القانون الدولي والمؤسسات الدولية، حسبما جاء في بيان مشترك لرؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن قمة الاتحاد الأوروبي ستنظر في حالة الأمن السيبراني في 18 أكتوبر فيما يتعلق بمحاولة هجوم سيبراني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي المقابل، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية إنه لم تكن هناك هجمات قراصنة من جانب روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، لأن موسكو لديها بالفعل إمكانية الوصول إلى معلومات المنظمة، ووصف الاتهامات بأنها "مثال لبعض الدول الغربية التي وصلت إلى مرحلة الظلامية". وأضافت الوزارة أيضا أن "هوس التجسس" الغربي أصبح يكتسب زخما.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي بأن اتهام روسيا بالوقوف وراء هجمات سيبرانية، هو هراء لا يدعمه أي دليل، ويذكرنا بأساليب الدعاية خلال الحرب الباردة، وقال سلوتسكي للصحفيين: "كل الاتهامات الموجهة من جانب هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة التي تزعم وقوف روسيا خلف هجمات إلكترونية هي هراء آخر، لا يمكن اعتباره سوى استفزاز واسع النطاق. الهدف منها واحد، هو دعم أسطورة أن روسيا دولة معتدية تستخدم العنف لحل مشكلاتها الجيوسياسية والمحلية. مرة أخرى لا توجد أدلة وعلى ما يبدو، لن يقوم أحد بتقديمها"، وأشار سلوتسكي إلى أن "كل هذا يشير بشكل مؤلم إلى أساليب الدعاية خلال الحرب الباردة إبان الحقبة السوفيتية. إنه طريق مسدود ومدمر تماما".
وفي سياق متصل، صرح قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، بأن محاولات القوات الجوية الأمريكية لجمع عينات من المواد الحيوية للمواطنين الروس، من سكان شمال القوقاز منذ عامين، يدعو للتساؤل.
وقال كيريلوف: "العمل على جمع المواد البيولوجية من مواطني روسيا، ونقلها للخارج لأهداف غير معروفة يهدد أمن روسيا، وفقا لبيانات منظومة العقود الأمريكية، كانت هناك محاولة لجمع الأنسجة البيولوجية لمواطني روسيا في عام 2016".
وأشار كيريلوف إلى المراسلة التي جرت بين الجهة الطالبة والمنفذة، إذ سأل المنفذ المرجح إذا كانت المواد البيولوجية من أوكرانيا سيجري النظر فيها، وأجابه الطالب بالنفي، وقال: "جميع عينات الأنسجة البيولوجية والأحماض النووية يجب أن يتم الحصول عليها من مواطني روسيا الذين يعيشون في شمال القوقاز، وأن الحكومة الأمريكية لن تنظر في عينات من أوكرانيا".