القبض علي شقيقين قتلا طالبا أمام مدرسته أخذا بالثأر بالمنيا

نجحت وحدة مباحث مركز المنيا في إلقاء القبض علي الشقيقين التوأم، المتهمين بقتل طالب الثانوية العامة وهو في طريقه للذهاب للمدرسة.



تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز المنيا بتوجيهات العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا و برئاسة الرائد احمد يسري والمقدم احمد صلاح مفتش المباحث والرائد خالد موسي واحمد سامي من إلقاء القبض علي حمدي عبد الرحمن 20 سنة وشقيقه التوأم فضل والمتهمين بقتل الطالب شهاب ماجد عبد الظاهر 17 سنة وهو في طريقه للذهاب للمدرسة بقرية زهرة وبحوزتهما بندقية آلية وفرد رصاص أثناء تواجدهما بمحافظة بني سويف خلال محاولتهما الهرب.



كان مدير الأمن قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بمقتل طالب بالصف الثالث الثانوي يدعي شهاب ماجد عبد الظاهر 17 سنة وهو في طريقه للمدرسة بقرية زهرة وعلي الفور انتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا لفحص البلاغ حيث تبين أن سبب الحادث خصومة ثأرية بين عائلة عبد الظاهر والقيعي منذ 5 سنوات بسبب خلافات الجيرة.

