ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض علي شقيقين قتلا طالبا أمام مدرسته أخذا بالثأر بالمنيا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:56 م
اللواء مجدي عامر
اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا
أيمن رياض
نجحت وحدة مباحث مركز المنيا في إلقاء القبض علي الشقيقين التوأم، المتهمين بقتل طالب الثانوية العامة وهو في طريقه للذهاب للمدرسة.

تلقي اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز المنيا بتوجيهات العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا و برئاسة الرائد احمد يسري والمقدم احمد صلاح مفتش المباحث والرائد خالد موسي واحمد سامي من إلقاء القبض علي حمدي عبد الرحمن 20 سنة وشقيقه التوأم فضل والمتهمين بقتل الطالب شهاب ماجد عبد الظاهر 17 سنة وهو في طريقه للذهاب للمدرسة بقرية زهرة وبحوزتهما بندقية آلية وفرد رصاص أثناء تواجدهما بمحافظة بني سويف خلال محاولتهما الهرب.

كان مدير الأمن قد تلقي إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بمقتل طالب بالصف الثالث الثانوي يدعي شهاب ماجد عبد الظاهر 17 سنة وهو في طريقه للمدرسة بقرية زهرة وعلي الفور انتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا لفحص البلاغ حيث تبين أن سبب الحادث خصومة ثأرية بين عائلة عبد الظاهر والقيعي منذ 5 سنوات بسبب خلافات الجيرة.

ترشيحاتنا

تعليق ترامب على جولة زوجته ميلانيا إلى أفريقيا

موعد مباراة مصر القادمة أمام سوازيلاند بتصفيات أفريقيا 2019

الكهرباء: مصر تبدأ تصدير التيار العام المقبل.. فيديو

انتحار فتاة عقب زواجها بـ 10 أيام فى مصر القديمة

توتال إيجيبت تكشف أسباب انفجار مستودع مسطرد

نتنياهو يخطط لصفقة جديدة بشأن يهود إثيوبيا

مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر كاملة

الأهلي يشيد باتحاد الكرة

حسن المستكاوي عن طريقة لعب الأهلي أمام وفاق سطيف: كارتيرون معلم

الإسماعيلي يكشف أسباب وتفاصيل التعاقد مع فييرا

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

القوى العاملة: السبت أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

فيديو

شاهد.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مشروع وظيفتك جنب بيتك
محافظ الدقهلية: القضاء على أزمة القمامة باتباع نظام ثابت وسليم
محافظ الدقهلية: نسعى لتقديم كافة الخدمات للمواطن وتذليل عقبات الوصول للمسئول
المعارضة الإيرانية تكشف نشاطات طهران الإرهابية وتطالب بقرارات حاسمة
نصر سالم: تغلبنا على العدو الإسرائيلي بإمكانات أقل والإيمان بالله

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟