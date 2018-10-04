المعلمين تكرم المتفوقين والبالغين سن المعاش بالقاهرة الجديدة

أقامت نقابة المعلمين الفرعية بالقاهرة الجديدة احتفالية لتكريم أبناء المعلمين من أوائل الدفعات الإعدادية والثانوية والجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه والمعاشات.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وقراءة القرآن الكريم ثم كلمة نقيب المعلمين وبعض الفقرات الفنية ثم تكريم حملة الماجستير والدكتوراة من المعلمين، ثم تكريم أوائل الدفعات إعدادية وثانوية ثم تكريم المعلمين الذين تم وصولهم إلي سن المعاش، وتم التقاط الصور التذكارية مع الجميع.



حضر الاحتفالية الدكتور إبراهيم حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة، والدكتورة هدي فوزي مدير عام إدارة شرق مدينة نصر، وأحمد شعبان مدير عام إدارة المطرية وأمين عام مساعد النقابة العامة، وهاني جلال وكيل غرب مدينة نصر، إيمان عبد الله وكيل إدارة المعادي، والدكتورة مني عثمان أستاذ بالجامعة الألمانية، وموجهين عموم بعض المواد بمديرية التربية والتعليم ، وصالح حجازي نائب رئيس مجلس الأمناء والعديد من أعضاء المجلس، ومديري العديد من مدارس القاهرة الجديدة، وبعض من موجهي المواد بإدارة القاهرة الجديدة وبعض من العاملين بالإدارة.