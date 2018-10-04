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المستشار العسكري للجامعة العربية: الإعلام والفن لعبا دورا هاما في نصر أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:55 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إن العمل المعنوي مطلوب في الحرب كما هو مطلوب في السلم، لافتا إلي أن جهاز الإعلام على رأس الأجهزة التي تدير العمل المعنوي، سواء أكان إعلاما عسكريا في الحرب أم الإعلامي المدني.

وأضاف "خليفة"، خلال لقائه ببرنامج "العرب في أسبوع"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أنه يتم تعبئة الشعب التعبئة المناسبة عن طريق الإعلام المدني لخوض الحرب، معقبا: «لولا هذه التعبئة العظيمة المعنوية التي قام بها الجهاز الإعلامي الوطني في وقت حرب أكتوبر لما رأينا هذه التضحية العظيمة من الشعب المصري».

وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قام برفع شعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وذلك بعد حرب 67، وأيضا تم تحويل اقتصاد السلم إلى اقتصاد الحرب، موضحا أن هذا التعبير يعني أنه سوف تكون هناك معاناه في الحياة المعيشية للشعب المصري.

ولفت مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إلي أن الفن لعب دورا هاما بجوار الإعلام في حرب أكتوبر، وشارك كقوي ناعمة، معقبا: «القوي الناعمة هي ما تأثر في العقول والإذهان»، مؤكدا أن الفن والإعلام لهما دورا هاما في التعبئة المعنوية للشعب المصري لكي يقود حرب أكتوبر بجوار الجيش المصري.

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