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كمال عامر: حرب أكتوبر ملحمة.. ومصر تستاهل نفديها بروحنا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
قسم التوك شو
هنأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر كانت ملحمة شارك فيها الشعب المصري كله.

وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي بالإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن الحرب سبقها مرحلة طويلة من التجهيز العسكري، والسياسي، إضافة إلى أن مصر شهدت بعد الحرب فترة طويلة لضبط الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة عملت على إزالة الآثار النفسية التي نتجت عن هزيمة 67 من خلال انتصارها في أكتوبر 73، مؤكدًا أن مصر نجحت بتكاتفها، ووعي شعبها، مضيفًا: "مصر تستاهل نفديها بروحنا".

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