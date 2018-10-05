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أخبار البلد

مصرى مقيم بالنمسا: نصر أكتوبر فخر وعزة لنا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
سعيد العربي
قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا، بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: إن نصر أكتوبر سيظل علامة هامة في تاريخ مصر.

وأضاف العبيدي لـ"صدى البلد" أنه بعد الهزيمة المباغتة التي نالت من مصر في الخامس من يونيه، عقد أبطال قواتنا المسلحة العزم على الثأر، وتحويل الهزيمة إلى نصر مبين، وهو ما تحقق في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣.

وأوضح أن يوم السادس من أكتوبر هو يوم فخر وعزة، ولذلك يحتفل به المصريون في كل دول العالم، مؤكدا أن النمسا سوف تشهد أكثر من حفلة بهذه المناسبة، حيث سيقيم النادي المصري بفيينا حفلا غنائيا يوم السبت القادم السادس من أكتوبر يحييه كل من المطرب المصري المقيم بالنمسا محمد علي وماجد فهمي.

وأشار إلى أنه سوف حفلة غنائية احتفالا بنصر أكتوبر يوم الأحد المقبل يحييها المطرب الشعبي محمود الليثي تحت رعاية كل من خالد حسين رئيس النادي المصري السابق.

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