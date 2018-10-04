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تعليم

جامعة الأزهر: تسكين الطلاب الجدد بالمدينة الجامعة نهاية أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:05 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر، أنه تم تسكين نحو 14 ألف طالب وطالبة فى المدينة الجامعية للطلاب والطالبات فى مدينة نصر حتى الآن من الطلاب القدامى.

وعلم "صدى البلد"، من مصدر بالجامعة، أن تقديم التغذية سيكون خلال عشرة أيام نظرا لوجود أعمال صيانة فى المطبخ الخاص بمدينة الطالبات، منوها أنه سيتم تقديم الوجبات للبنين والبنات جميعهم فى وقت واحد.

وأشار إلى أن تسكين الطلاب الجدد بالمدينة سيكون فى نهاية شهر أكتوبر الجاري بعد فتح الباب للتقديم فى الثالث عشر من نفس الشهر وإعلان المقبولين منهم للسكن.

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