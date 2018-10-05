المصريون في هولندا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

قال الدكتور محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا، إننا نحرص على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد بمقر بيت العائلة المصرية في هولندا، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية التي تحتفي بنصر أكتوبر العظيم.



وطالب السلاموني بإقامة الندوات والمحاضرات بهذه المناسبة العزيزة، لكي يتعرف أبناء مصر في الخارج خاصة الأجيال الجديدة على البطولات المصرية الفريدة في هذه الحرب الفاصلة في تاريخ المنطقة.



وتحتفل مصر، السبت المقبل، بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر 1973.

