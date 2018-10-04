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أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على شركة تركية لتعاملها مع كوريا الشمالية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:31 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
أ ش أ
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الخميس ، عقوبات على شركة تركية وعدد من الأفراد لتعاملهم تجاريا مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ، إنها فرضت عقوبات على شركة (إس.آي.إيه فالكون انترناشونال جروب) التركية ؛ بسبب خرقها للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وشملت العقوبات شخصين يحملان الجنسية التركية وهما الرئيس التنفيذي للشركة حسين شاهين ، وإيرهان كولها المدير العام للشركة، وشخصا آخر يحمل جنسية كوريا الشمالية.

وأشارت إلى أن العقوبات جاءت ردا على تعاملات بين الشركة التركية ومبعوث دبلوماسي من كوريا الشمالية ، وتعمل الشركة في مجالات الصناعات الدفاعية والنقل والخدمات والاستشارات في مجال الاستثمار.

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