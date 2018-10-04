مصرع 6 رجال إنقاذ في ماليزيا إثر محاولتهم إنقاذ شاب من الغرق

أعلن مسؤولون في ماليزيا عن غرق ستة رجال إنقاذ بعدما جرفتهم التيارات المائية في إحدى برك المياه بفعل الأمطار الغزيرة أثناء محاولتهم إنقاذ شاب يبلغ من العمر 17 عامًا من الغرق في بركة مهجورة.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن إدارة خدمات الطوارئ في ماليزيا قولها إن الحادث وقع في منطقة سيبانج خارج العاصمة كوالالمبور، واصفة إياها بأنها الأسوأ في تاريخ الإدارة.



وأوضحت الشبكة أن رجال الإنقاذ شكلوا سلسلة بشرية لإنقاذ الشاب إلا أن التيارات المائية القوية، التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، سحبتهم جميعًا إلى دوامة مائية غرقوا بعد ذلك بفعلها.



وأضافت أن رجال الإنقاذ الغرقى تم التعرف عليهم وهم : مهد فتح هاشم ويبلغ من العمر 34 عامًا، عزت إبراهيم 32 عامًا، مازلان عمرباكي 25 عامًا، يحيى علي 24 عامًا، عدنان عثمان 33 عامًا، ومحمد شاري 25 عامًا.