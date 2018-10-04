نائب الرئيس الأمريكي: الصين تسعى لتغيير ترامب

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الصين تسعى إلى تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تأكيد لمزاعم تدخلها في الانتخابات.



وقال بنس - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إن "رئاسة ترامب ناجحة.. والصين تريد رئيسا أمريكيا غيره"، مضيفا أن بكين تستخدم أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية وكذلك الدعاية لتقوية نفوذها وإفادة مصالحها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى "الصين تستخدم هذا النفوذ بشكل فاعل أكثر من أي وقت مضى للتدخل في سياسات بلادنا".



كان ترامب قد اتهم بكين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية بالكونجرس المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة شهر نوفمبر المقبل.



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور الصين في 8 أكتوبر الجاري.