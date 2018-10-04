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أخبار البلد

الحلبوسي: العراقيون أفشلوا مخطط تقسيم البلاد بالقضاء على داعش

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 07:52 م
صورة من مؤتمر أمس
صورة من مؤتمر أمس بمقر الجامعة العربية
نادر غازي
قال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه قدم إلى مصر للحديث أمام البرلمان العربي حول ما يحدث في المنطقة.

وأضاف الحلبوسي، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس بمقر السفارة العراقية بالقاهرة، أنهم يعملون الآن على الإصلاح بين الدول العربية فيما بينها، مشيرا إلى أن تلك الخلافات تلقي بظلالها علي المنطقة.

وأوضح الحلبوسي أن العراقيين أفشلوا فكرة تقسيم العراق وقضوا على إرهاب داعش، مطالبا إخوانه العرب بمساعدة بلاده في إعادة الإعمار والوقوف بجانب الاقتصاد العراقي.

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