المصريون بإيطاليا: ذكرى نصر أكتوبر حدث تاريخي أعاد الكرامة المصرية والعربية

قال الدكتور وائل عبد القادر، رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية، إن نصر أكتوبر حدث تاريخي ومفصلي في تاريخ مصر والمنطقة كلها، لأنه أعاد الكرامة المصرية والعربية، ولذلك له مكانة هائلة في نفوس أبناء الشعب المصري بالداخل والخارج.



وأضاف عبد القادر لـ"صدى البلد": "جمعية الثقافة المصرية الإيطالية تحرص على إقامة الندوات التي تعظم هذا الحدث الجلل، كما أحرص أنا شخصيا على المشاركة في كافة الاحتفالات الخاصة بنصر أكتوبر المجيدة".



وتحتفل مصر بذكرى نصر أكتوبر السبت المقبل بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر 1973، السبت المقبل والتى تحتفل بها مصر على جميع المستويات.