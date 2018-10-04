محمود خليفة: المعاهد العسكرية في العالم مازالت تدرس بطولات حرب أكتوبر

قال اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إن القوات المسلحة المصرية كانت تنتشر في أرجاء كآفة محافظات الجمهورية قبل حرب أكتوبر من اجل التدريب علي كل ما هو ضروري للحرب والتجهيز لحرب التحرير.



وأضاف "خليفة"، خلال لقائه ببرنامج "العرب في أسبوع"، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن العالم بأسره كان يشهد علي حرب أكتوبر، مؤكدا: «المعاهد العسكرية في العالم مازالت تدرس حرب أكتوبر بالبطولات التي كانت فيها، والفكر العسكري العظيم».



وأشار مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية، إلي أن بطولات الجندي المصري المقاتل في هذه الحرب كانت علي مستوي عال من الكفاءة، متابعا: «القيادات العسكرية كانت في مقدمة القوات في الحرب وليست في المؤخرة».

