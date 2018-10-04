مصطفى هديب: الإعلام له دور كبير في تحفيز الاستثمار

قال الدكتور مصطفي هديب، الخبير الإقتصادي ورئيس الجامعة العربية للعلوم المصرفية، إن وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا في الوعي المجتمعي والفردي، والذي يأتي دوره في شرح الحالة الاقتصادية في مصر، مضيفا أن الإعلام له تأثير تثقيفي كبير علي الجماهير التي يعاني أغلبها من فقر التثقيف.



أوضح دهيب خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، أن اتحاد المنتجين العرب ينظم مؤتمرا سنويا، مؤكدا أن هناك يوما كاملا بالمؤتمر يوضح دور الإعلام في تحفيز الاستثمار ودوره في التنمية المستدامة.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أنهم قاموا بتحديد محاور المؤتمر الرئيسية من خلال دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي والاصلاح الاقتصادي.