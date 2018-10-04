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ثقافة

الاحتفال بنصر أكتوبر ومناقشة مخاطر الإنترنت بقصور ثقافة المنوفية وشبرا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم قصر ثقافة المنوفية عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، حيث أقام نادي التكنولوجيا بمكتبة منشأة سلطان محاضرة بعنوان "مخاطر الإنترنت" ألقتها مدربة نادى التكنولوجيا بالمعهد الرفاعى الإبتدائي، تحدثت عن تعريف الإنترنت، إيجابيات الإنترنت، مخاطر استخدام الإنترنت والوقاية منها، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما نظم قصر ثقافة السادات محاضرة "مشكلة الفتوي وتعدد الجهات والتحيزات المذهبية" بمدرسة التعليم المزدوج الفنية، ألقاها أحمد الفقي، الذى أوضح أن عصرنا هذا كثرت فيه الفتوي بعلم وبغير علم وإسند الأمر إلي غير أهله، وأكد أنه يجب ألا نأخذ الفتوي إلا من مصدرها الصحيح.

وفي إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر ببيت ثقافة شبرا بخوم عرض بروجيكتور بعنوان "الرجال والخنادق" سيناريو وإخراج فؤاد التهامي، كما نظم بيت ثقافة البتانون محاضرة بعنوان "أكتوبر 73 والروح المعنوية للشعب المصري" ألقاها فكري البيومي.

وأشار البيومي إلى أن الجيش المصرى العظيم الذى حقّق النصر فى أكتوبر 1973، وعبر قناة السويس، ودمّر خط بارليف وجميع النقاط الحصينة شرق القناة، وأزال الساتر الترابى. وفى هذا السياق نظمت مكتبة كفر أبو محمود الثقافة معرض رسوم أطفال عن "حرب السادس من أكتوبر".

إضافة إلى ورشة رسوم أطفال "عن 6 أكتوبر" وبحضور عدد من الطلاب الموهوبين في الرسم من مدرسة هشام قنديل الإعدادية بسرس الليان، بثقافة الطفل ببيت ثقافة سرس الليان.

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